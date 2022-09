Abandonar o gás russo não tem como atingir as metas climáticas – Putin – CMIO

UE deveria estar melhor preparada para transição para energia verde, diz presidente russo

A decisão da UE de reduzir as importações de gás natural enquanto tenta atingir as metas climáticas foi um erro, disse o presidente Vladimir Putin nesta segunda-feira durante um fórum ambiental em Kamchatka, no Extremo Oriente da Rússia.

“Primeiro, eles (UE) pularam na frente e, depois de cortar o fornecimento de gás russo, devolveram tudo o que foi insultado”, disse. Putin afirmou.

Ele enfatizou que todas as nações são a favor da redução das emissões para a atmosfera, ressaltando, no entanto, que tudo deve ser feito em tempo hábil. “E se você pular em frente, obter gás russo barato e, em seguida, cortar o fornecimento desse gás e voltar imediatamente para tudo o que foi condenado anteriormente, incluindo a geração a carvão, essa, é claro, não é a melhor opção para resolver problemas globais”, disse o presidente russo.

Sob o plano REPowerEU, publicado em maio, a União Europeia planeja eliminar gradualmente os combustíveis fósseis russos até 2027 e aumentar sua produção de energia renovável. No entanto, a disparada dos preços do gás na Europa, que alguns analistas acreditam que pode levar a uma catástrofe energética neste inverno, forçou alguns estados a acionar usinas de carvão e expandir o uso de energia nuclear.

