WSJ: pior cenário da crise energética se aproxima da Europa

De acordo com o jornal, depois do anúncio da interrupção do Nord Stream, os preços do gás natural e da energia elétrica cresceram em mais de 30% e depois subiram ainda mais 10%.

O WSJ destaca que, com este cenário, os países europeus estão tentando de tudo para impedir que o pior aconteça após as ações contra a Rússia.

As questões técnicas do fornecimento de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) permanecerão até que o Ocidente cancele as sanções impostas à Rússia devido à operação especial na Ucrânia, disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.