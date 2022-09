WASHINGTON, 6 de setembro – RIA Novosti. Os Estados Unidos entenderam a possibilidade de consequências indesejáveis ​​se a Federação Russa for reconhecida como um “país patrocinador do terrorismo”, disse Vedant Patel, vice-chefe do serviço de imprensa do Departamento de Estado.

Moscou havia alertado anteriormente que a possível implementação da iniciativa de Washington de reconhecer a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo levaria a respostas duras. Em particular, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que se Washington classificar a Rússia como um “país patrocinador do terrorismo”, as relações entre os Estados podem ser esquecidas.