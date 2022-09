EUA estão se tornando mais 'agressivos' no apoio militar à Ucrânia, escreve The Hill

Os EUA vinham hesitando em atender às demandas de Kiev há meses desde o início do conflito, especialmente quando se tratava de armas pesadas, como tanques ou caças, aponta a mídia, acrescentando que, inicialmente, as autoridades dos EUA não acreditavam que a Ucrânia conseguiria resistir à Rússia por tempo suficiente para fazer uso de tal ajuda militar.

Washington também receava que assistência militar maciça à Ucrânia pudesse desencadear uma escalada perigosa em suas relações com Moscou.

“Fomos um pouco mais cuidadosos no início […] não sabendo se Putin […] aumentaria [a tensão], e também não tínhamos certeza se a Ucrânia poderia usar o que nós [enviamos] a eles, ou aguentar por muito tempo a Rússia”, disse Michael O’Hanlon, analista da Brookings Institution, um think tank sediado em Washington.

Agora essa atitude está mudando porque os Estados Unidos acreditam que a Rússia supostamente não seguiu em frente com as suas ameaças, aponta o jornal, citando ex-oficiais dos EUA.

“Os instintos das pessoas nos departamentos e agências, particularmente os [Departamento] de Estado e de Defesa e da comunidade de inteligência […], estão mais inclinados para avançar e mais agressivos”, comentou ao The Hill o ex-diplomata do governo dos EUA.

No final de agosto, Biden autorizou um envio de armas para a Ucrânia no valor de quase US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,4 bilhões).