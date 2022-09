Alemanha não pode evitar recessão – Bloomberg – CMIO

Um pacote de ajuda financeira de 65 bilhões de euros adotado por Berlim como a mais recente tentativa de aliviar a pressão inflacionária de uma crise de fornecimento de energia não ajudará a maior economia da UE a evitar uma recessão iminente, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando analistas.

As medidas incluem subsídios mais altos para famílias de baixa renda, pagamentos a estudantes e pensionistas e um teto para os preços da energia.

“Embora o pacote anunciado traga algum alívio para os financeiramente mais fracos, é duvidoso que o pacote seja suficiente para compensar totalmente o impacto das contas de energia mais altas”, disse. disse o economista do ING Carsten Brzeski, em um relatório para clientes visto pela agência.

O especialista também expressou dúvidas de que o pacote completo se torne operacional em 2022, dizendo que “o pacote provavelmente ficará aquém na prevenção de que a economia em geral entre em recessão.”













Enquanto isso, o economista do Commerzbank, Joerg Kraemer, alertou que as medidas anunciadas apenas criam o “ilusão de que grande parte da população pode ser protegida das consequências do aumento dos preços da energia”. Ele acrescentou que a abordagem de Berlim, combinada com a capacidade máxima de produção, pode alimentar os já elevados preços ao consumidor.

A redução das contas de energia doméstica em € 10 bilhões deve reduzir a inflação em 0,6%, de acordo com um relatório “cálculo no verso do envelope” por Greg Fuzesi, estrategista do JPMorgan Chase, conforme citado pela Bloomberg.

“Há muitas perguntas neste momento para avaliar o impacto exato sobre a inflação, inclusive sobre o momento”, disse. disse ele, acrescentando que “novos riscos podem estar se materializando” devido à interrupção do fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream 1.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT