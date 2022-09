Japão emite nota de protesto à Rússia por fim de acordo de visitas simplificadas às ilhas Curilas

Japão protestou na terça-feira (6) à Rússia por causa da decisão de Moscou de rescindir com Tóquio o acordo sobre visitas facilitadas às ilhas de Kunashir, Iturup e Cadeia Menor das Curilas, disse aos repórteres Hirokazu Matsuno, secretário do gabinete japonês.

Na segunda-feira (5), uma ordem de Mikhail Mishustin, primeiro-ministro da Rússia, determinou o fim do acordo com o Japão sobre visitas simplificadas às ilhas acima mencionadas .

Em 21 de março, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que Moscou, em resposta às medidas hostis de Tóquio, particularmente as sanções impostas pela operação militar especial na Ucrânia, se recusou a negociar um tratado de paz com o Japão.

Como resultado, foram interrompidas as viagens sem visto para os cidadãos japoneses às ilhas Curilas meridionais, e a Rússia se retirou do diálogo com o Japão sobre a permissão de atividades econômicas conjuntas nessa parte do arquipélago.