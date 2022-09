Comissão Europeia enfrenta críticas por crise energética, diz fonte

A Comissão Europeia está enfrentando críticas e preocupações crescentes de alguns Estados-membros da União Europeia (UE) devido à crise energética e à força vinculante das decisões coletivas, disse na segunda-feira (5) uma fonte do bloco à Sputnik.

“Há algumas críticas internas sobre como a liderança da Comissão está lidando com a crise energética. Há uma crescente preocupação entre os Estados-membros e, ao mesmo tempo, alguns países, que não estão em termos muito bons com a atual liderança da Comissão da UE, também estão expressando suas dúvidas”, disse a fonte.

Há um grupo de Estados-membros, principalmente do chamado grupo de Visegrado, a Eslováquia, Hungria, Polônia e República Tcheca, que não está satisfeito com as decisões da Comissão sobre o Estado de Direito em relação a eles, disse a fonte, acrescentando que eles estão até mesmo sugerindo não apoiar a reeleição da atual liderança da Comissão em 2024.