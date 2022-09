Índia e Rússia estão ajudando a acabar com predominância econômica do dólar, diz historiador indiano

De acordo com o dr. Ajay Kumar Dubey, professor de Relações Internacionais no, as relações russo-indianas vêm de longa data. O dr. Dubey diz que, embora seja “um momento difícil para a Rússia, a Rússia tem estado com a Índia em tempos muito mais difíceis para Nova Deli. A Rússia ficou com a Índia depois de [ela obter] independência [e] queria se afastar do Ocidente desenvolvendo sua própria economia e traçando sua própria política externa interna”.