O jornal americano The New York Times, citando dados de inteligência desclassificados dos EUA, informou anteriormente que a Federação Russa supostamente compra milhões de projéteis de artilharia e mísseis da Coréia do Norte. De acordo com a publicação, isso indica que as sanções “limitaram seriamente as cadeias de suprimentos e forçaram Moscou a recorrer a países desonestos para suprimentos militares”. Essas alegações foram posteriormente repetidas pelo Pentágono.