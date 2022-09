Gabinete do novo primeiro-ministro britânico anunciou a nomeação de ministros-chave

MOSCOU, 6 de setembro – RIA Novosti. O gabinete da primeira-ministra britânica Liz Truss anunciou a nomeação dos chefes de cinco grandes ministérios no novo governo.

O secretário de Defesa Ben Wallace manteve seu cargo no novo governo.

O ex-procurador-geral da Inglaterra e País de Gales, Swell Braverman, foi nomeado chefe do Ministério de Assuntos Internos.

Teresa Coffey tornou-se vice-primeira-ministra e chefe do Ministério da Saúde . Anteriormente, ela liderou o Ministério do Trabalho e Previdência.

A secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, foi eleita líder do Partido Conservador na segunda-feira. No dia seguinte, ela assumiu o cargo de primeira-ministra, a terceira mulher a ocupar o cargo. Truss obteve 81.300 votos de membros do Partido Conservador, superando o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, que recebeu 60.400 votos.