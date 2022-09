Biografia Therese Coffey

A política britânica Therese Coffey (Thérèse Coffey) nasceu 18 de novembro de 1971 em Lancashire, estudou no St Edward’s Catholic College em Liverpool.

Graduado pelo Somerville College, Universidade de Oxford 1998u recebeu seu doutorado em química pela University College London.

Trabalhou para Marte. Tendo se qualificado como contadora gerencial, ela ocupou o cargo de CFO da filial britânica da corporação.

NO 2005 Coffey concorreu ao Parlamento pela primeira vez como candidato do Partido Conservador no distrito eleitoral de Wrexham, no País de Gales, terminando em terceiro lugar.

Posteriormente, ela fez várias tentativas frustradas de entrar no Parlamento Europeu.

NO 2010 ela foi eleita pela primeira vez para o Parlamento pelo distrito eleitoral de Coastal Suffolk, tornando-se a primeira deputada feminina do distrito eleitoral.

NO 2012 tornou-se Secretário Parlamentar Privado do Secretário de Empresas Michael Fallon.

A PARTIR DE Maio de 2015 a julho de 2016 foi vice-presidente da Câmara dos Comuns.

NO julho de 2016 foi nomeado ministro júnior do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Agricultura no governo de Theresa May.

A PARTIR DE 25 de julho a 8 de setembro de 2019 atuou como Ministro do Meio Ambiente, Alimentação e Agricultura.

8 de setembro de 2019 foi nomeado secretário do Trabalho e Pensões no gabinete de Boris Johnson. Manteve seu cargo na remodelação do gabinete de Boris Johnson em fevereiro de 2020 após a saída do Reino Unido da UE.

6 de setembro de 2022 A primeira-ministra britânica Liz Truss nomeou Therese Coffey vice-primeira-ministra e ministra da Saúde