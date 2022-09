Erdogan: ações antirrussas da União Europeia ocasionaram crise energética no bloco (VÍDEO)

A União Europeia é responsável pela crise energética que está causando danos econômicos na Europa enquanto se prepara para o inverno no final do ano, disse na terça-feira (6) Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia.

Os preços spot do gás natural na Europa subiram quase 30% na segunda-feira (5), superando US$ 2.850 (R$ 14.692) por 1.000 metros cúbicos após a interrupção do fornecimento via Nord Stream (Corrente do Norte), o último grande gasoduto russo que permaneceu operacional após o fechamento de outras rotas de fornecimento divido às sanções impostas por Bruxelas e por países individuais, incluindo Polônia e Ucrânia.