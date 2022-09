Taiwan implanta armas anti-drone em ilhas offshore – CMIO

A mudança segue vários incidentes envolvendo UAVs que se acredita serem da China continental

Os militares taiwaneses anunciaram a implantação de armas anti-drone nas ilhas offshore de Kinmen e Matsu na sexta-feira, após várias incursões de UAVs supostamente vindas do continente chinês.

Kinmen e Matsu são grupos de pequenas ilhas no Estreito de Taiwan, controladas por Taipei, mas localizadas mais próximas da costa chinesa.

Os militares taiwaneses disseram que as tropas receberam armas antidrones como parte de uma abordagem flexível para enfrentar as ameaças que chegam.

Os dispositivos bloqueiam a frequência usada pela estação terrestre para se conectar ao UAV, fazendo com que a aeronave gire fora de controle e caia.

Taiwan relatou várias incursões de drones esta semana e acusou a China de enviá-los para “minar a paz e a estabilidade”.

Na quinta-feira, um UAV foi abatido perto das ilhas Kinmen. Projéteis ao vivo foram disparados contra o “civil” drone depois de ignorar vários avisos, de acordo com Taipei.













Armas anti-drone já foram usadas por tropas de Taiwan, que também repeliram um UAV sobre as ilhas Kinmen no sábado, disse o Ministério da Defesa de Taiwan em comunicado.

Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente a independência da China, que considera a ilha parte de seu território.

As tensões aumentaram entre Taipei e Pequim desde a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan no mês passado. A China emitiu uma resposta furiosa, lançando exercícios maciços no Estreito de Taiwan e impondo restrições comerciais na ilha.

No início desta semana, a Casa Branca aprovou vendas de armas de mais US$ 1,1 bilhão para Taiwan, causando outra reação irada da China, que disse que o acordo minou sua soberania e enviou o “sinais errados” para “forças separatistas” na ilha.