China voa ‘quase-satélite’ no espaço próximo – CMIO

O veículo movido a energia solar está equipado para uma variedade de operações de vigilância de longo prazo, de acordo com o designer-chefe

A China testou com sucesso no sábado seu primeiro grande drone movido exclusivamente a energia solar e projetado para voar no espaço próximo, disse a fabricante estatal de aviões do país. O veículo poderia cumprir algumas das funções atualmente desempenhadas pelos satélites.

De acordo com a Aviation Industry Corporation of China (AVIC), o veículo, batizado de Qimingxing 50, ou Morning Star 50, decolou na cidade de Yulin, no noroeste da China, e pousou com segurança após um voo de 26 minutos.

A empresa disse que após seu voo inaugural, todos os componentes do sistema do UAV estavam em boas condições. Também observou que o drone apresenta uma proporção super alta e a primeira configuração de fuselagem dupla para seu tamanho, e é movido exclusivamente por energia solar.

De acordo com o comunicado, a aeronave é impulsionada por seis motores elétricos e foi projetada para realizar operações de longo prazo no espaço próximo.













Zhu Shengli, designer-chefe do drone, chamou-o de “quase-satélite“, acrescentando que a aeronave pode embarcar em uma ampla gama de operações, incluindo reconhecimento de alta altitude, monitoramento de incêndios florestais, inspeção ambiental atmosférica, mapeamento aéreo e retransmissão de sinal de comunicação.

Ele disse que o drone movido a energia solar melhorará a capacidade operacional da China no espaço próximo e nos oceanos. De acordo com vários especialistas, a uma altitude de 20.000 metros ou mais, onde não há nuvens, o drone pode usar seus painéis solares em sua capacidade máxima, o que pode permitir que o veículo permaneça no ar enquanto seu equipamento solar estiver operacional. .

De acordo com um especialista aeroespacial chinês não identificado entrevistado pelo Global Times, os serviços de satélite nem sempre estão disponíveis devido ao número limitado de satélites e passagens aéreas que seguem um cronograma relativamente fixo. No entanto, ele disse que os drones próximos ao espaço podem compensar essas desvantagens em missões sensíveis ao tempo. Ele observou que os serviços de satélite também podem ser sabotados em tempos de guerra, para que drones próximos do espaço possam substituí-los nesse cenário.

O Qimingxing 50 não é o primeiro UAV espacial chinês, com duas empresas espaciais chinesas já tendo construído modelos de drones movidos a energia solar capazes de voar em altitudes semelhantes.

Os EUA e o Reino Unido também possuem essas capacidades. O Zephyr solar-elétrico Airbus do Reino Unido é capaz de voar a uma altitude de 21 km e, no final de agosto, o Airbus Zephyr S de alta altitude permaneceu no ar por 64 dias, apenas algumas horas antes de quebrar o recorde mundial, antes de cair.

O recorde mundial de maior altitude alcançada por um drone movido a energia solar, 29.524 metros, foi feito pelo norte-americano Helios Prototype, desenvolvido pela empresa de tecnologia AeroVironmentInc na Califórnia, em agosto de 2001.