A Sérvia precisa se preparar para ‘decisões difíceis’ – líderes da UE – CMIO

Emmanuel Macron e Olaf Scholz querem que Belgrado se aproxime de um compromisso com Kosovo

Líderes franceses e alemães enviaram uma carta conjunta ao presidente sérvio Aleksandar Vucic no domingo, pedindo que ele se prepare para “decisões difíceis” no diálogo entre Belgrado e a província separatista do Kosovo.

Em sua correspondência, divulgada pela assessoria de imprensa de Vucic, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz disseram que a normalização dos laços entre Kosovo e Sérvia é primordial para a estabilidade europeia e balcânica.

“Pedimos que demonstrem a máxima determinação e vontade de tomar decisões difíceis que promovam o diálogo entre Kosovo e Sérvia sob os auspícios da UE”, eles escreveram, acrescentando que o recente impasse entre Belgrado e Pristina sobre documentos de identidade e placas de carros mostrou a necessidade de medidas construtivas.

Macron e Scholz também indicaram que enviaram seus conselheiros Emmanuel Bonne e Jens Plotner para ajudar Miroslav Lajcak, representante especial da UE para os Balcãs Ocidentais, em seus esforços diplomáticos.

Os dois líderes da UE enviaram a carta depois que o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, anunciou na semana passada que a Sérvia e Kosovo chegaram a um acordo “Acordo sobre a liberdade de movimento”. Belgrado, em particular, consentiu em abolir os documentos de entrada e saída para portadores de identidade do Kosovo, e Kosovo concordou em não introduzir o mesmo para portadores de identidade sérvia, disse Borrell na época.













No entanto, as tensões continuam altas entre Kosovo e Sérvia. Enquanto os dois lados conseguiram chegar a um compromisso parcial, o governo de Kosovo insiste que as placas e carteiras de identidade sérvias devem ser substituídas por outras emitidas por Pristina.

Neste contexto, o exército sérvio iniciou exercícios perto da fronteira administrativa com o Kosovo na quarta-feira. O momento coincidiu com o prazo anterior para trocar as placas, que foi, no entanto, adiado para 31 de outubro.

Kosovo declarou unilateralmente a independência em 2008 e foi reconhecido pelos EUA e seus aliados – mas não por cerca de metade do mundo, incluindo Belgrado, Rússia, China e vários países membros da UE. Vucic está atualmente seguindo uma política de neutralidade militar e não impõe sanções à Rússia, enquanto tenta ingressar na UE.