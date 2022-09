Alemanha ‘vai passar por este inverno’ – Scholz – CMIO

Chanceler Scholz quer retirar fornecedores de energia de “lucros excedentes” e apoiar a população

O governo alemão está pronto para “mudar as regras do mercado” para proteger cidadãos e empresas do aumento dos custos de energia, disse o chanceler Olaf Scholz no domingo, ao apresentar um novo valor de € 65 bilhões “alívio da inflação” plano.

“Vamos passar por este inverno” Scholz tranquilizou a nação durante uma conferência de imprensa. “A Alemanha está unida em um momento difícil.”

Scholz disse que é “muito consciente” que muitos alemães estão lutando com o aumento dos preços, e o governo “leva essas preocupações muito, muito a sério”.

A terceira rodada de medidas de alívio anunciadas no domingo está estimada em € 65 bilhões de euros, fornecendo um pagamento único de € 300 aos aposentados alemães e um pagamento menor de € 200 aos estudantes. O governo também quer estender o programa de benefícios de habitação do Estado de 700.000 para 2 milhões de pessoas, e reduzir os impostos previdenciários para aqueles com renda mensal inferior a € 2.000.

Para financiar as novas iniciativas, que com os dois pacotes de ajuda anteriores somariam cerca de € 95 bilhões, Scholz busca “lucros excessivos” dos fornecedores de energia alemães. O governo quer introduzir um teto de preço para os fornecedores que produzem eletricidade a partir de fontes como carvão, eólica e solar e não precisam pagar pelo caro gás natural – mas aproveitam os preços da eletricidade em alta.

A Alemanha, que depende fortemente das importações de energia da Rússia para atender às suas necessidades, viu os preços da energia dispararem à medida que os suprimentos de gás natural da Rússia foram drasticamente reduzidos nos últimos meses. Enquanto Moscou culpa as sanções ocidentais por obstruir a manutenção regular de equipamentos de bombeamento de gás, no domingo Scholz afirmou que a Rússia não pode mais ser considerada um fornecedor confiável de energia. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev respondeu acusando Berlim de “guerra híbrida” contra Moscou.

Em agosto, a inflação alemã subiu para 7,9%. Prevê-se que o aumento nos preços da energia o faça subir cerca de 10% na Alemanha e na zona do euro até o final de 2022, o nível mais alto em décadas.