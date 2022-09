Novo primeiro-ministro do Reino Unido será revelado — CMIO

Os resultados do concurso de liderança do Partido Conservador Britânico serão anunciados por volta das 11h30 GMT

O vencedor da corrida para substituir Boris Johnson como o próximo líder do Partido Conservador no poder – e o novo primeiro-ministro do Reino Unido – será nomeado na segunda-feira. Os dois candidatos são a secretária de Relações Exteriores Liz Truss ou o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak.

De acordo com pesquisas recentes, o principal diplomata da Grã-Bretanha goza de apoio esmagador entre os membros conservadores.

Na terça-feira, Johnson deve fazer um discurso de despedida e anunciar sua renúncia à rainha, que então nomeará oficialmente Truss ou Sunak como seu sucessor. O novo primeiro-ministro britânico formará então um gabinete, mas Johnson permanecerá no cargo até que a transferência de poder seja concluída.

Johnson, que liderou seu partido a uma vitória eleitoral esmagadora em 2019 e tirou o Reino Unido da União Europeia, renunciou ao cargo de líder conservador em 7 de julho, depois que mais de 50 membros do parlamento renunciaram ao seu governo em 48 horas. Seguiu-se uma série de escândalos de alto nível, incluindo Johnson contratando como seu vice-chefe um político que havia sido acusado de má conduta sexual, e um inquérito interno no início deste ano descobriu que funcionários do gabinete – e o próprio primeiro-ministro – rotineiramente quebravam suas regras. próprias regras de distanciamento social Covid-19.













Mas enquanto apenas 25% do público tem uma opinião favorável sobre ele, de acordo com uma pesquisa do YouGov, Johnson supostamente goza de enorme popularidade no exterior – na Ucrânia. Uma pesquisa em junho revelou que o primeiro-ministro do Reino Unido é o líder estrangeiro mais popular no país, com um índice de aprovação de 90%, apenas três pontos atrás do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

Forte defensor de Kiev, o primeiro-ministro foi um dos primeiros líderes ocidentais a visitar a Ucrânia depois que Moscou lançou sua operação militar no final de fevereiro. Seu governo comprometeu cerca de £ 2,3 bilhões (US$ 2,8 bilhões) em assistência militar a Kiev, além de treinar suas tropas e sancionar a Rússia.

Ele também culpou a Rússia pela crise do custo de vida no Reino Unido, dizendo que “estamos pagando em nossas contas de energia pelos males de Vladimir Putin” – apesar da inflação ter subido muito antes de fevereiro.

Mas a posição de Londres sobre a Rússia e a Ucrânia mudará com um novo ocupante no 10 Downing Street?













Truss deixou claro que vai seguir as políticas de Johnson. “A chama da liberdade na Ucrânia [will continue] para queimar brilhante” se ela se tornar a próxima primeira-ministra, ela prometeu. “Sob minha liderança, o presidente Zelensky não terá maior aliado”, insistiu o homem de 47 anos.

O candidato do primeiro-ministro acusou Putin de “barbárie,” alegando que ela não permitiria que ele ganhasse na Ucrânia. Kiev seria um de seus primeiros destinos estrangeiros no novo emprego, segundo Truss.

Sunak pode ser o rival de Truss agora, mas os dois parecem estar de acordo quando se trata da Rússia.

Recentemente, ele pediu que Putin seja impedido de participar da cúpula do G20 na Indonésia em novembro, por causa do que ele descreveu como “comportamento abominável”. O líder russo “não tem um lugar à mesa a menos e até que ele pare sua guerra ilegal na Ucrânia”, Sunak disse.

Ele também prometeu “redobrar… esforços e reforçar nossa política de total apoio à Ucrânia” se ele assumir o comando do governo britânico.