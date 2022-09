China nomeia culpado de ataque cibernético — CMIO

Uma universidade de pesquisa espacial é o mais recente alvo da inteligência dos EUA, afirmam autoridades chinesas

Pequim acusou Washington de conduzir “dezenas de milhares” de ataques cibernéticos em redes de informação chinesas nos últimos anos, incluindo invadir a Universidade Politécnica do Noroeste em junho.

Em um comunicado na segunda-feira, o Centro Nacional de Resposta a Emergências de Vírus de Computador da China (CVERC) revelou os resultados de sua investigação conjunta com a 360 Security Technology Inc. .

“A visão geral, características técnicas, armas de ataque, caminhos de ataque e fontes de ataque dos eventos de ataque relevantes foram analisados, e é determinado preliminarmente que as atividades de ataque relevantes se originaram do Escritório de Operação de Acesso Adaptado (TAO) do Departamento de Segurança Nacional Agência (NSA)”, disse CVERC.

De acordo com as autoridades chinesas, a inteligência dos EUA usou “mais de 40 diferentes armas de ataque cibernético específicas da NSA” para roubar a universidade “configuração dos principais equipamentos de rede, dados de gerenciamento de rede, dados de operação e manutenção e outros dados de tecnologias essenciais.”













Hackear a universidade com sede em Xi’an representa apenas um incidente em uma longa linha de ataques cibernéticos contra a infraestrutura de informação chinesa, afirmou o CVERC. Sua investigação revelou que o TAO continua “para expandir o escopo” de suas atividades e “realizou dezenas de milhares de ataques de rede maliciosos em alvos de rede na China e controlou dezenas de milhares de dispositivos de rede (servidores de rede, terminais de Internet, switches de rede, switches telefônicos, roteadores, firewalls, etc.), roubando mais de 140 GB de dados de alto valor.”

As autoridades dos EUA ainda não responderam às alegações chinesas.

As relações entre Washington e Pequim atingiram um novo patamar nos últimos meses devido à questão de Taiwan. Ambos há muito se acusam de espionagem cibernética. No ano passado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, acusou a CIA de invadir instalações de pesquisa aeroespacial, indústria de petróleo, empresas de internet e agências governamentais.

No início deste ano, o chefe do FBI, Christopher Wray, disse que a China havia roubado “volumes impressionantes” de informações e foi a fonte de mais ataques cibernéticos do que todos os outros países juntos.