As políticas governamentais levaram o país a enormes problemas financeiros, disse o chefe da cidade de Antuérpia

As políticas energéticas do governo belga levaram o país a uma situação terrível e o tornaram semelhante à Grécia endividada, disse o líder do partido de oposição do país, Nova Aliança Flamenga.

É hora dos belgas enfrentarem o “verdade amarga” que seu país é “falido,” Bart De Wever, que também está cumprindo um mandato como prefeito de Antuérpia, disse em entrevista à televisão local, conforme citado pelo jornal belga Het Laatste Nieuws.

“Olhe para nossa dívida, gastos do governo e déficit. É pior do que no sul da Europa”, ele disse. “Eu disse anteriormente que após o próximo choque econômico seríamos a nova Grécia. Infelizmente, essa é agora a realidade.”

De Wever, que lidera uma força política nacionalista flamenga conservadora, acusou o governo do primeiro-ministro Alexander De Croo de não preparar a Bélgica para a atual crise energética da UE, contrastando a crise com o que os EUA estão enfrentando.

“O povo americano não está nesse tipo de merda. Eles fizeram o oposto do que nós fizemos. Eles agora são exportadores de petróleo e gás, o que certamente não era o caso há 20 anos”, disse. ele disse.













O presidente Barack Obama citou como uma das maiores conquistas de sua presidência a transformação dos EUA em um exportador líquido de petróleo e combustível, o que aconteceu em 2018 e pela primeira vez em décadas.

O político belga argumentou que a adesão da UE à “dogmas verdes” pouco fez para evitar a mudança climática, já que padrões rígidos simplesmente empurram as indústrias para outros países. A Bélgica e a Alemanha foram particularmente “estúpido” eliminar gradualmente suas usinas nucleares estáveis, acredita De Wever.

O atual governo confirmou seu compromisso de fechar a Usina Nuclear de Doel e a Usina Nuclear de Tihange no acordo de coalizão de dezembro. O processo de descomissionamento de todas as sete unidades belgas está programado para começar este ano, com um desligamento completo até 2025. O plano era construir usinas a gás subsidiadas pelo governo para compensar a perda de geração de eletricidade.

Em março, o governo anunciou que estava considerando operar os reatores Doel-4 e Tihange-3 relativamente mais novos por dez anos além do prazo anterior de 2025, devido à escassez de energia prevista.

“Não é uma crise que [Russian President Vladimir] Putin causou”, De Wever argumentou na entrevista. “A Europa trouxe isso para si mesma ao eliminar gradualmente sua própria produção de energia primária neste século.”

A região de Flandres, que possui algumas indústrias de uso intensivo de energia, é particularmente vulnerável à escassez de energia, acrescentou.