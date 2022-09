Liz Truss será a nova primeira-ministra do Reino Unido — CMIO

A secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, foi escolhida para liderar o Partido Conservador e se tornar a nova primeira-ministra.

O vencedor da corrida de dois meses entre Truss e o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak foi anunciado na segunda-feira por Sir Graham Brady, presidente do Comitê de parlamentares conservadores de 1922.

Falando depois que sua eleição foi anunciada, Truss elogiou seu antecessor e ex-chefe, Boris Johnson.

“Boris, você conseguiu o Brexit, você esmagou [former Labour leader] Jeremy Corbyn, você lançou a vacina e enfrentou [Russian President] Vladimir Putin”, ela disse, resumindo suas realizações. “Você é admirado de Kiev a Cole Island.”

Como o novo líder do governo, Truss prometeu continuar cumprindo os compromissos que venceram os conservadores nas eleições gerais de 2019. Ela prometeu cortar impostos, lidar com a escassez de energia e melhorar o Serviço Nacional de Saúde.













“Vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar” ela enfatizou sob aplausos. “E entregaremos uma grande vitória para o Partido Conservador em 2024.”

Johnson anunciou sua renúncia em 7 de julho após uma série de escândalos de alto nível e renúncias do gabinete. Já em um terreno instável sobre festas realizadas em Downing Street em violação às restrições do Covid-19, o destino do primeiro-ministro foi selado depois que foi revelado que ele havia nomeado como vice-chefe um deputado cujo registro de suposta má conduta sexual era conhecido por Johnson. escritório.

Truss é a terceira mulher a se tornar primeira-ministra britânica depois da gigante política da era da Guerra Fria Margaret Thatcher e da antecessora de Johnson, Theresa May.

O novo primeiro-ministro assumirá oficialmente o cargo na terça-feira, após uma reunião com a rainha Elizabeth II no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Cerca de 160.000 membros do partido conservador votaram na fase final do concurso, que terminou na sexta-feira.