Israel admite que jornalista provavelmente foi morto ‘acidentalmente’ — CMIO

A IDF disse que não vai processar acusações criminais ou processos contra nenhum dos soldados envolvidos no incidente, pois há “não houve suspeita de crime que justifique a abertura de uma investigação do MPCID”.

A conclusão do IDF, no entanto, parece contradizer as conclusões das investigações realizadas pela ONU e pela Autoridade Palestina, bem como vários meios de comunicação, incluindo CNN e Associated Press.

Imagens de vídeo e depoimentos de testemunhas oculares desenterrados por essas investigações sugerem que não houve combate ativo ou militantes palestinos perto de Abu Akleh nos momentos que antecederam sua morte, o que provocou indignação internacional.













Abu Akleh também pode ser vista usando um colete de proteção e capacete claramente rotulados como “PRESS” na frente e nas costas, enquanto ela estava ao lado de outros jornalistas que também estavam em seus equipamentos de imprensa. A IDF, no entanto, insiste que os soldados israelenses não sabiam em quem estavam atirando.

A investigação da CNN em maio sugeriu que Abu Akleh, que era um veterano correspondente de TV árabe da Al Jazeera e um nome familiar no mundo árabe, pode ter sido intencionalmente alvejado pelas forças israelenses.

A Al Jazeera descreveu o assassinato em um comunicado como “assassinato flagrante” e disse que Abu Akleh era “assassinado a sangue frio” e pediu que as autoridades israelenses sejam responsabilizadas pelo incidente.

A família de Abu Akleh rejeitou os resultados da investigação israelense, dizendo em comunicado que pretende “escurecer a verdade” do que aconteceu. “Nossa família não está surpresa com esse resultado, pois é óbvio para qualquer um que os criminosos de guerra israelenses não podem investigar seus próprios crimes”, disse. diz a declaração da família.