Metade dos britânicos ‘desapontados’ com Truss como PM – enquete — CMIO

Apenas quatro por cento dos britânicos dizem que estão “muito satisfeitos” em ver Liz Truss como a nova primeira-ministra, sugere uma pesquisa do YouGov

Os britânicos não parecem estar particularmente entusiasmados com a chegada da secretária de Relações Exteriores Liz Truss como a nova primeira-ministra, sugere uma pesquisa do YouGov publicada na segunda-feira. Metade das pessoas no Reino Unido disseram que estavam “desapontado” saber que Truss formaria o próximo gabinete e um terceiro foram “Muito desapontado” sobre tal perspectiva.

Apenas quatro por cento dos inquiridos saudaram o desenvolvimento dizendo que estavam “muito satisfeito” ver Truss em Downing Street, 10 e outros 18% dos britânicos disseram que estavam “bastante satisfeito” com tal resultado.

A maioria das pessoas no Reino Unido (67%) parecia particularmente cética sobre a capacidade de Truss de lidar com o aumento do custo de vida – uma questão importante na agenda dos britânicos, de acordo com outra pesquisa recente do YouGov. Quase 40% dos entrevistados disseram ter “sem confiança” quando se trata do potencial do novo primeiro-ministro de lidar com a questão.













Truss derrotou sua rival, a ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak, na eleição da liderança conservadora, pois foi apoiada por 81.326 conservadores, enquanto Sunak obteve o apoio de 60.399 membros do Partido Conservador. No entanto, seu apoio entre os eleitores conservadores também parece estar longe de ser universal, de acordo com o YouGov.

Apenas quatro em cada dez eleitores conservadores dizem estar satisfeitos com sua vitória e cerca de um terço deles confia em sua capacidade de enfrentar a crise do custo de vida. Mais da metade deles (54%) não tem muita confiança em suas habilidades a esse respeito e cerca de um terço está desapontado por ela liderar o governo.

Cerca de 40% dos britânicos acreditam que Truss seria “aproximadamente o mesmo” como o primeiro-ministro cessante, Boris Johnson, a quem ela está prestes a substituir. Pouco mais de um quarto (27%) acha que ela poderia ser ainda pior e apenas 14% estão inclinados a dar mais crédito a ela.

Truss é a terceira mulher a se tornar primeira-ministra britânica depois da gigante política da era da Guerra Fria Margaret Thatcher e da antecessora de Johnson, Theresa May. Ela assumirá oficialmente o cargo na terça-feira após uma reunião com a rainha Elizabeth II no Castelo de Balmoral, na Escócia.