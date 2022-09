Seis em cada dez fábricas britânicas correm o risco de fechar — Bloomberg — CMIO

Cerca de 60% das fábricas no Reino Unido correm sério risco de fechar, pois as contas de energia em todo o país continuam a disparar, informou a Bloomberg no sábado, citando uma pesquisa realizada pelo MakeUK, um grupo de lobby para fábricas britânicas.

Quase metade dos fabricantes viu as contas de eletricidade aumentarem mais de 100% no ano passado, de acordo com o grupo de lobby.

“A crise atual está deixando as empresas diante de uma escolha difícil” disse MakeUK. “Corte a produção ou feche a loja completamente se a ajuda não chegar em breve.”

As autoridades do Reino Unido estiveram sob intensa pressão no ano passado para enfrentar a crise de energia, com várias rodadas de medidas de apoio reveladas para ajudar consumidores e empresas a lidar com os custos crescentes.

De acordo com um índice de gerentes de compras publicado pela S&P Global, o setor fabril do país já está em declínio. Enquanto isso, a pesquisa da MakeUK mostra que 13% das fábricas reduziram seu horário de funcionamento ou estão evitando períodos de pico, com 7% interrompendo a produção por períodos mais longos.

“Ação emergencial é necessária pelo novo governo”, Stephen Phipson, CEO da MakeUK, disse à Bloomberg. “Já estamos atrasados ​​em relação aos nossos concorrentes globais.”

