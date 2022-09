EUA podem tomar medidas contra o setor de tecnologia chinês — CMIO

Outras restrições sobre o que pode ser vendido para a China podem ser introduzidas nos próximos meses

A Casa Branca está considerando medidas para restringir o investimento dos EUA em empresas de tecnologia chinesas em meio às crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo, informou a Bloomberg no sábado, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Espera-se que o presidente dos EUA, Joe Biden, assine uma ordem executiva sobre restrições de investimentos nos próximos meses. Uma das fontes disse à agência que ações separadas podem ser tomadas contra o TikTok, o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos da China. O Departamento de Comércio também pode introduzir mais restrições aos chips usados ​​para computação de inteligência artificial.

A Casa Branca está discutindo com o Congresso a possibilidade de adotar uma legislação exigindo que as empresas americanas notifiquem com antecedência possíveis investimentos em certas indústrias chinesas. A criação de um sistema que permita ao governo bloquear totalmente esses investimentos também está sendo considerada.

No início desta semana, dois dos maiores fabricantes de chips dos EUA, Nvidia e AMD, disseram que Washington havia colocado em prática novas restrições para cortar a China e a Rússia de chips de inteligência artificial de ponta. Os novos limites afetam chips de unidades de processamento gráfico, ou GPUs, originalmente desenvolvidos para videogames, mas rapidamente adotados por empresas que operam supercomputadores, bem como cientistas e empresas de tecnologia que precisam deles para reconhecer fala e objetos em fotografias.

De acordo com a administração norte-americana, os produtores de chips do país agora exigirão licenças especiais de exportação para vender esses tipos de chips porque, devido às suas especificações, podem ser usados ​​pela Rússia e pela China para desenvolvimento de armas e coleta de inteligência.

