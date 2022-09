Alemanha revela enorme pacote de alívio da inflação — AFP — CMIO

O governo alemão concordou com um pacote de ajuda financeira de 65 bilhões de euros para aliviar a pressão inflacionária de uma crise de fornecimento de energia na União Europeia, informou a AFP no domingo, citando um documento de política.

“É necessário um alívio oportuno e proporcional para os cidadãos e as empresas devido ao fardo cada vez maior dos altos preços da energia.” os parceiros da coalizão do país disseram no documento, acrescentando que o pacote total veio “mais de 65 bilhões de euros”.

As medidas supostamente incluem um pagamento único de € 300 a milhões de pensionistas alemães, bem como um pagamento único menor de € 200 e um pagamento de custos de aquecimento para pessoas que recebem benefícios de moradia.

O último passo segue dois pacotes de alívio anteriores, totalizando € 30 bilhões, envolvendo uma redução no imposto sobre a gasolina, bem como preços de passagens de transporte público fortemente subsidiados.

A Alemanha, que depende fortemente das importações de energia da Rússia para atender às suas necessidades, viu os preços da energia dispararem à medida que os suprimentos de gás natural da Rússia foram drasticamente reduzidos nos últimos meses.













O Nord Stream 1, a principal rota de gás natural da Rússia para a Alemanha, operava com capacidade reduzida desde julho devido ao desligamento de várias turbinas a gás. Alguns deles foram enviados a Montreal para reparos e ficaram presos lá devido às sanções canadenses a Moscou sobre a operação militar da Rússia na Ucrânia. A pedido da Alemanha, Ottawa anunciou uma isenção para as turbinas em julho, devolvendo uma, mas a Gazprom se recusou a receber, alegando irregularidades na documentação.

A empresa russa citou equipamentos defeituosos ou atrasados ​​como o principal motivo para a redução de 80% nas entregas de gás pelo gasoduto. No início desta semana, Moscou disse que apenas as sanções estão impedindo o Nord Stream 1 de funcionar em plena capacidade. O CEO da Gazprom, Alexey Miller, também alertou que as sanções podem impedir a Siemens Energy de realizar a manutenção regular dos equipamentos do oleoduto.

Em agosto, a inflação alemã subiu para 7,9%. Prevê-se que o aumento nos preços da energia faça com que ele suba cerca de 10% na Alemanha e na zona do euro até o final de 2022, o maior em décadas.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT