Armazenamento total de gás não é suficiente para a UE durar até o inverno – Reuters – CMIO

Analistas dizem que a região ficará sem gás até março se não reduzir o consumo

Instalações de armazenamento de gás totalmente abastecidas podem não ser suficientes para sustentar os países da UE durante a próxima temporada de aquecimento, informou a Reuters na quarta-feira, citando analistas.

De acordo com os cálculos da Aurora Energy Research, o armazenamento do bloco só pode fornecer gás suficiente para até 90 dias de demanda média. A modelagem da empresa de inteligência de dados ICIS também mostra que as reservas da região podem secar até março. Os analistas concordam, portanto, que o consumo de gás deve ser reduzido para evitar a escassez.

“Para lidar com esta situação de crise, a redução da demanda será ainda mais importante do que o armazenamento,” Simone Tagliapietra, um membro sênior do think-tank Bruegel, foi citado como tendo dito.

Os dados do ICIS mostram que, se o consumo for reduzido 15% abaixo da média de cinco anos a cada mês, o bloco ainda poderá ter 45% das reservas de gás restantes na primavera se a Rússia continuar fornecendo gás à região em seus volumes atuais, e 26% se A Rússia interrompe as entregas em outubro.













Além disso, o fracasso da UE em economizar gás neste inverno afetaria os níveis de armazenamento do próximo ano. De acordo com o Oxford Institute of Energy Studies, se a Rússia cortar os fluxos de gás e a UE esgotar seus estoques durante a próxima temporada de aquecimento, os estoques do próximo ano serão esvaziados em novembro, antes que a temporada de aquecimento esteja em pleno andamento.

“O armazenamento é a rede de segurança, mas uma redução de demanda muito significativa é o que precisamos como prioridade nesta crise”, disse Matthias Buck, diretor para a Europa da Agora Energiewende, à agência de notícias.

