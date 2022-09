A Rússia é um parceiro de energia não confiável – Alemanha — CMIO

O chanceler Scholz diz que seu país foi severamente impactado pelo conflito Rússia-Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou no domingo que a Rússia não pode ser considerada um fornecedor confiável de energia e acusou Moscou de violar suas obrigações contratuais.

Falando em uma entrevista coletiva com líderes partidários dos Verdes e do FDP pró-negócios, ele disse que Moscou sempre foi um parceiro confiável de energia “mesmo durante a Guerra Fria”, mas que a regra não se aplica mais.

De acordo com o chanceler, o impacto do conflito na Ucrânia e as sanções relacionadas estão sendo fortemente sentidos na Alemanha, mas Berlim continuará apoiando Kiev contra a Rússia.

Scholz espera que a Alemanha passe por um período difícil, mas expressou sua confiança de que o país vai lidar com a crise de energia durante a próxima temporada de inverno.

A Alemanha está enfrentando problemas de fornecimento de gás natural via Nord Stream 1, que está totalmente fechado desde 31 de agosto. O gasoduto sob o Báltico estava operando com 40% da capacidade a partir de junho, fornecendo cerca de 67 milhões de metros cúbicos por dia. A redução inicial da oferta ocorreu devido ao atraso no retorno das turbinas a gás após manutenção programada no Canadá, decorrente das sanções de Ottawa contra a Rússia. Em julho, o fornecimento pelo oleoduto caiu para 20%, pois as turbinas restantes precisaram de uma revisão geral. No início desta semana, os suprimentos foram totalmente interrompidos para uma pausa programada para manutenção de três dias, e a Gazprom anunciou mais tarde um desligamento indefinido, depois que um vazamento de óleo do motor foi encontrado na turbina.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Gazprom divulga grande desafio para Nord Stream

Vários políticos da UE acusaram Moscou de usar as exportações de gás como arma geopolítica, uma alegação negada pelo Kremlin. No início desta semana, Moscou disse que apenas as sanções ocidentais estão impedindo o Nord Stream 1 de funcionar em plena capacidade. Isso ocorre após repetidos avisos do CEO da Gazprom, Alexey Miller, de que as sanções impediriam a Siemens Energy de realizar a manutenção dos equipamentos do oleoduto.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT