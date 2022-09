Empresas da UE buscam isenção de sanções anti-Rússia — CMIO

Várias empresas estonianas solicitaram uma isenção temporária das sanções anti-Rússia da UE, informou a emissora estatal ERR na quarta-feira, citando o Ministério das Relações Exteriores da Estônia.

De acordo com o relatório, o ministério divulgou uma lista de 28 empresas que desejam continuar importando derivados de petróleo da Rússia, apesar das sanções que as obrigam a rescindir os contratos existentes com as petrolíferas russas até 10 de outubro. A lista inclui a comerciante de petróleo Trafigura e a ferrovia estatal da Estônia. empresa Operail.

“Estou convencido de que o público estoniano está justificadamente interessado em saber quais empresas estonianas solicitaram isenções transitórias para continuar o comércio de petróleo com a Rússia,” ERR citou o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Urmas Reinsalu, como tendo dito.

A UE impôs um embargo parcial ao petróleo russo em seu sexto pacote de sanções anunciado no início de junho.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia arrecada mais receita de petróleo do que nunca – WSJ

A Estônia tem apoiado abertamente a política de sanções, com Reinsalu observando que, apesar dos pedidos de isenções de algumas empresas, as autoridades do país estão ansiosas para tomar medidas para “barrar ainda mais o comércio de energia da UE com a Rússia” e apresentaram propostas para um novo pacote de sanções da UE.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT