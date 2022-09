UE culpada pelo Nord Stream 1 ocioso – Rússia – CMIO

O gasoduto foi fechado porque os contratos de transporte e reparo foram violados por Bruxelas, afirmou Moscou

O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak culpou a União Europeia pelos problemas que impediram a retomada do fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1. Ele disse à UE “para não colocar a culpa dos líderes do bloco na porta da Rússia”.

“Neste momento, todo o problema está justamente desse lado, porque todas as condições do contrato de reparo foram completamente violadas, juntamente com os termos de envio do equipamento”, Novak disse no domingo em entrevista ao canal de TV Rossiya 1.

As entregas de gás via Nord Stream 1 foram totalmente encerradas em 31 de agosto. Antes disso, o gasoduto sob o Mar Báltico operava com 40% da capacidade desde junho, fornecendo apenas 67 milhões de metros cúbicos por dia. A redução inicial no fornecimento foi devido a um atraso no retorno das turbinas a gás após a manutenção programada no Canadá, que surgiu como resultado das sanções de Ottawa à Rússia.

Em julho, o fornecimento pelo oleoduto caiu para 20% da capacidade, pois as turbinas restantes precisaram de uma revisão geral.

Na sexta-feira, a Gazprom disse que os embarques não seriam retomados após uma pausa para manutenção de três dias depois que um vazamento de óleo do motor foi detectado em uma turbina. A empresa não forneceu detalhes sobre a duração da paralisação.

