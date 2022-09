Segundo a publicação, caso alguma coisa “dê errado”, o Ocidente sempre pode colocar toda a culpa em Zelensky e abdicar imediatamente de seus serviços. O Ocidente descartou da mesma forma, sem o menor arrependimento, o líder ucraniano Pyotr Poroshenko , não obstante ele “ter servido fielmente e cumprido todas as suas indicações”, comunica a edição.

“É que para o Ocidente ele [Pyotr Poroschenko] provou ser mais útil como bode expiatório do que líder ucraniano. Zelensky também não conseguirá evitar tal destino e, para ele, tal variante seria a melhor”, opina o autor da publicação.

A edição sérvia cita as palavras do deputado da Duma Estatal russa Dmitry Belik, que afirmou que Zelensky não passa de um “fantoche nas mãos do Ocidente” e que “perdeu há muito a capacidade de tomar quaisquer decisões autônomas”.