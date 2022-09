Custos de importação de energia da Itália dobram para € 100 bilhões – Reuters – CMIO

O custo das importações de energia para a Itália deve dobrar para € 100 bilhões, informou a Reuters no sábado, citando o ministro da Economia do país, Daniele Franco.

Roma não pode continuar gastando indefinidamente para amortecer o golpe na economia, alertou o ministro, falando no fórum anual de negócios Ambrosetti. Ele acrescentou que a alta dívida da Itália reduz sua margem de manobra, daqui para frente.

Segundo Franco, o aumento de quase 60 bilhões de euros, comparado ao custo líquido de importação de energia da Itália de 43 bilhões de euros registrado no ano passado, equivalerá a cerca de 3% do PIB do país em 2022.

Espera-se que o aumento selvagem elimine o superávit líquido nas trocas com o resto do mundo que a Itália registrou nos últimos anos, disse o ministro.

“Estamos transferindo para o exterior parte significativa de nosso poder de compra”, ele comentou.













A Itália supostamente depende de importações para quase 75% de seu consumo de energia, aumentando sua vulnerabilidade à atual crise de energia que assola a região. No início deste ano, a Itália importava 40% de seu gás da Rússia, mas em julho as compras de gás do país atingido pelas sanções caíram para 25%. Assim, a Itália ultrapassou a Alemanha em termos de redução de sua dependência do gás russo.

No final de julho, os membros da UE concordaram com o plano de reduzir o consumo de gás em 15% nos próximos meses. A medida visa aumentar a segurança energética do bloco, economizando gás para o próximo inverno em meio à crescente crise energética

Mais cedo, o CEO da estatal italiana Eni, Claudio Descalzi, disse que o país poderia sobreviver ao inverno sem gás russo. Ele acrescentou que as instalações italianas de armazenamento de gás estavam 54% cheias em junho, mas devem estar 70-80% cheias até outubro.

Em 31 de agosto, a Eni anunciou que a Gazprom havia reduzido o fornecimento de gás para a Itália de 27 milhões de metros cúbicos para 20 milhões de metros cúbicos. A partir de 2 de setembro, a Gazprom cortou completamente o fornecimento através do gasoduto Nord Stream 1, citando problemas técnicos.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT