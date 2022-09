Irã se diz pronto para ajudar Europa na crise energética, se acordo nuclear for alcançado

“Em meio à crise ucraniana e aos problemas de abastecimento da energia na Europa, se as negociações [sobre a retomada do acordo nuclear] forem terminadas e as sanções [contra Teerã] forem suspensas, o Irã poderá se tornar fornecedor da maior parte das necessidades europeias, especialmente no que diz respeito à energia”, comunica a agência Fars.

Em 2015, Reino Unido, Alemanha, China, Rússia, EUA, França e Irã concluíram o acordo nuclear, o Plano de Ação Conjunto Global, que previa a suspensão de sanções contra o Irã em troca da limitação do programa nuclear iraniano. Em maio de 2018, os EUA, liderados por Donald Trump, se retiraram do acordo e reintroduziram as sanções contra Teerã. Em resposta, o Irã anunciou uma redução gradual dos seus compromissos no âmbito do acordo, tendo rejeitado as restrições em pesquisas nucleares, centrífugas e no nível de enriquecimento do urânio. Agora estão em pleno andamento as negociações sobre a retomada do acordo.