Alemanha enfrenta escassez de carvão – Bloomberg – CMIO

Produtores de eletricidade na região do Reno, na Alemanha, alertaram que o fornecimento de energia pode diminuir em meio aos atrasos nas entregas de carvão às usinas devido aos baixos níveis de água nos principais rios, informou a Bloomberg na sexta-feira.

De acordo com o relatório, várias usinas que operam com carvão, incluindo aquelas administradas pelas concessionárias EnBW AG e Trianel GmbH, emitiram avisos nesta semana alertando que estão lidando com problemas de fornecimento. A estação Lunen da Trianel supostamente teve que cortar a geração de energia no fim de semana, enquanto a planta Heilbronn da EnBW também foi “afetado”, embora não tenha fornecido mais detalhes.

Um porta-voz da Trianel explicou à agência de notícias que, devido à seca que provocou baixos níveis de água nas principais vias navegáveis, as barcaças foram forçadas a reduzir a quantidade de carvão que transportam para poder navegar em águas rasas.

“Este é o negócio normal nos dias de hoje. Esta situação só vai mudar quando chover mais”, ele foi citado como dizendo.

A notícia chega no momento em que Berlim está revivendo ativamente as usinas de carvão fechadas para reduzir o consumo de gás natural, já que o fornecimento da Rússia caiu significativamente devido às sanções da UE.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT