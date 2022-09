The Hill: EUA não têm outra saída senão procurar compromisso com Rússia

“Os norte-americanos estão tentando superar os preços altos da gasolina e alimentos. A Europa está perante a perspectiva de um inverno frio, além de cortes significativos no funcionamento das indústrias-chave; o déficit do gás natural e de outros produtos russos, provocado pelas sanções, afeta os setores de construção, de automóveis e metalúrgicos. […] Apertar a corda econômica em torno da Rússia seria ineficaz”, disse o colunista.

Além disso, Beebe criticou firmemente os representantes do “partido dos falcões” dentro das autoridades norte-americanas, tendo chamado de “aventura” as suas propostas para fortalecer o envolvimento estadunidense no conflito ucraniano e, além de fornecer todos os meios requeridos ao regime de Kiev, enviar à Ucrânia, de certa forma, militares das Forças Armadas dos EUA.