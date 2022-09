Fábricas do Reino Unido enfrentam o inverno mais sombrio em 50 anos – Bloomberg – CMIO

A indústria manufatureira britânica está enfrentando seu pior inverno desde a década de 1970, já que o aumento dos custos de energia pode resultar em apagões e paralisações, informou a Bloomberg na sexta-feira.

O relatório indicou que o último índice de gerentes de compras, publicado na quinta-feira, confirmou a contração mais acentuada na produção desde as profundezas do bloqueio do coronavírus em maio de 2020.

De acordo com a S&P Global e o Chartered Institute of Procurement and Supply, “As empresas experimentaram uma forte reversão em novos pedidos, com a demanda de clientes domésticos e estrangeiros contraindo acentuadamente.”

A publicação delineou temores de possíveis apagões à medida que o governo se prepara para a escassez de energia.

O CEO da Confederação Britânica de Cerâmica, Rob Flello, disse à Bloomberg que qualquer paralisação representaria um sério risco para as indústrias que dependem de um fornecimento constante de energia.

O chefe da British Glass, Dave Dalton, alertou que os fornos de vidro “não pode ser desligado” enfatizando que “o dano que pode ocorrer dentro de algumas horas após a desconexão do gás levará à perda de fornos”.

O relatório também observou que o teto de preço de energia do Reino Unido se aplica apenas às residências, enquanto as empresas não têm proteção contra preços exorbitantes. Algumas empresas já alertaram para as próximas demissões.

No início do verão, uma empresa de impressão de notas, que havia sido separada da De La Rue, listada em Londres em 2018, disse que fecharia sua fábrica em Overton, Hampshire, com uma perda de 300 empregos.

“O gatilho final foi que seus contratos de preço de energia expiraram”, Steve Freeman, da Confederação das Indústrias de Papel, disse à Bloomberg. “Eles simplesmente não podem repassar os custos extras. Então esse foi o último prego em seu caixão”, ele adicionou.

