Lavrov teve uma conversa telefônica com atuação. Ministros das Relações Exteriores do Afeganistão

MOSCOU, 5 de setembro – RIA Novosti. O ministro interino das Relações Exteriores do Afeganistão, Amir Khan Muttaki, expressou condolências ao seu homólogo russo Sergei Lavrov da liderança do país em conexão com o ataque terrorista em Cabul e assegurou que todas as medidas necessárias para investigar este crime seriam tomadas, de acordo com o site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ministério.