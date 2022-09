MOSCOU, 5 de setembro – RIA Novosti. Os objetivos da política humanitária da Rússia são fortalecer a percepção objetiva da Federação Russa, promover a compreensão da trajetória histórica, papel e lugar do país, de acordo com o decreto do presidente russo Vladimir Putin, que aprova o conceito de missão humanitária da Federação Russa política no exterior.