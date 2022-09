Os refugiados se estabeleceram em Saskatchewan em maio. Agora, o casal, que tem quatro filhos, está lutando para ganhar dinheiro para arcar com as despesas. Segundo eles, não esperavam que tudo custasse tanto.

O exército russo, juntamente com as forças do DPR e LPR, libertou completamente o território da República Popular de Lugansk e uma parte significativa de Donetsk, incluindo Volnovakha, Mariupol e Svyatogorsk, bem como toda a região de Kherson, as regiões Azov de Zaporozhye e parte de Kharkov.