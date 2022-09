Rússia 'retorna ao Ártico' a nível econômico e de defesa, diz Vladimir Putin

“A Rússia está retornando ao Ártico tanto do ponto de vista econômico, como em relação à manutenção da capacidade de defesa do país e à prevenção de situações de emergência. Vamos desenvolver lá a infraestrutura do Ministério para Situações de Emergência. Vai ser explorada a Rota do Mar do Norte, já lançamos alguns grandes projetos econômicos, inclusive no âmbito da energia” nesta região, constatou o presidente russo durante o Fórum Ambiental Juvenil da Rússia.