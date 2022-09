Justiça russa condena a 22 anos de prisão ex-jornalista Ivan Safronov acusado de alta traição

Segundo a Procuradoria-Geral da Rússia, foram documentados os fatos de contínua coleta, de 2015 a 2019, de dados classificados, inclusive “relativa à cooperação técnico-militar da Rússia com os Estados da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, bem como com países do Oriente Médio, da África e dos Bálcãs”.