Estado Islâmico assume responsabilidade por ataque à embaixada russa em Cabul

MOSCOU, 5 de setembro – RIA Novosti. O grupo terrorista “Estado Islâmico” * reivindicou a responsabilidade pelo ataque perto da embaixada russa em Cabul, informou a Reuters, citando uma declaração do ISIS *.

Pela manhã, próximo ao prédio do departamento consular da missão diplomática, um militante detonou um artefato explosivo. Dois funcionários da embaixada e vários cidadãos afegãos foram mortos.

Khalid Zadran, porta-voz da polícia de Cabul, disse que o homem-bomba planejava detonar a multidão, mas não conseguiu, pois as forças de segurança abriram fogo contra ele.

Após o ataque terrorista, a proteção do perímetro externo do complexo de edifícios foi reforçada com o envolvimento de forças adicionais das autoridades afegãs e da contrainteligência local, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.