Para não ficar para trás, Pentágono revela planos para desenvolver tecnologia hipersônica

As empresas devem apresentar suas propostas à Unidade de Inovação em Defesa (DIU, na sigla em inglês) dos EUA, que defende a adoção de tecnologia comercial nas Forças Armadas , até 16 de setembro.

O Pentágono está buscando aliviar a pressão em sua infraestrutura de testes por meio de um programa chamado Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities, o mesmo que capacidades de teste aéreo hipersônico e de alta cadência, em português.

Qualquer aeronave deve atender a uma série de critérios , incluindo atingir uma velocidade de Mach 5+, ter um perfil de voo manobrável ou não balístico, ser capaz de coletar dados quase em tempo real e acomodar pelo menos duas cargas com pelo menos duas opções de posicionamento.

O movimento da DIU para solicitar o apoio do setor privado ocorre em meio a temores de que os EUA possam estar ficando atrás da Rússia e da China no desenvolvimento de tecnologias hipersônicas. No entanto, em meados de agosto, a vice-secretária de Defesa dos EUA, Kathleen Hicks, afirmou que esse não é o caso.