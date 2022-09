López Obrador diz que vai continuar com seu grande projeto no México, apesar da oposição

Apesar das reclamações e liminares contra o Trem Maia por supostos danos ambientais, o governo do México anunciou que as obras vão continuar, em meio a fortes críticas contra este projeto que deve custar cerca de US$ 15 bilhões (aproximadamente R$ 77,5 bilhões), embora o valor possa chegar a US$ 20 bilhões (cerca de R$ 103,4 bilhões) como o próprio presidente mexicano chegou a reconhecer.