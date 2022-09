Preparem-se para um inverno sombrio, diz Zelensky a europeus

A declaração foi dada em uma mensagem divulgada na noite do último sábado (3), à medida que o continente debatia a decisão de Moscou de suspender, por tempo indeterminado, o fornecimento de gás para a Europa, por meio do gasoduto Nord Stream 1, principal fonte de abastecimento do continente europeu.

O temor ganhou novos contornos na semana passada, após países do G7 anunciarem que estudam impor um teto ao preço do petróleo russo. Moscou respondeu ao anúncio, afirmando que não venderá petróleo a países que decidirem aderir ao teto de preço, pois não se prejudicará “trabalhando fora das condições de mercado”.

Apesar do alerta, Zelensky elogiou o anúncio do G7. Em um vídeo publicado em sua conta oficial no Facebook, ele afirmou que “quando esse mecanismo [teto de preços] for implementado, se tornará um elemento importante para proteger os países civilizados e os mercados de energia da agressão russa”. Zelensky acrescentou que os países do G7 também devem cogitar limitar o preço do gás russo.