UE ameaça suspender completamente o fornecimento de gás russo — CMIO

O comentário do ex-presidente Dmitry Medvedev veio depois que o presidente da Comissão Europeia propôs um teto para o preço do gás

Moscou interromperia completamente o fornecimento de gás à União Europeia caso o bloco imponha um teto de preço ao combustível fóssil russo, alertou Dmitry Medvedev, que foi presidente do país de 2008 a 2012 e atualmente é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

Na sexta-feira, Medvedev postou uma mensagem curta em seu canal Telegram comentando uma observação feita no início do dia pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Será muito parecido com o óleo. Simplesmente não haverá gás russo na Europa,”, escreveu o político.

Seu aviso veio logo depois que von der Leyen disse que acreditava firmemente “que agora é hora de um teto de preço do gás de gasoduto russo para a Europa.” O funcionário observou que o teto “pode ser proposto a nível europeu,” acrescentando que “existe também uma base legal a nível europeu para reduzir temporariamente os lucros como medida de emergência em tempos de crise.”













Também na sexta-feira, os ministros das Relações Exteriores do G7 emitiram um comunicado após uma reunião online, que sinalizou o “intenção política conjunta de finalizar e implementar” um teto de preço do petróleo russo.

Segundo o comunicado, a medida é “projetado especificamente para reduzir as receitas russas e a capacidade da Rússia de financiar sua guerra de agressão, limitando o impacto da guerra da Rússia nos preços globais da energia.”

O Grupo dos Sete também expressou esperança de que um “ampla coalizão” dos países respeitariam o teto de preço proposto.

Moscou já deixou claro que, caso tal restrição fosse imposta ao seu petróleo, simplesmente deixaria de vender seu petróleo para essas nações, voltando-se para compradores alternativos.

Após o início da ofensiva da Rússia contra a Ucrânia no final de fevereiro, os preços do gás subiram para níveis recordes na Europa. Isso, por sua vez, também fez com que a inflação geral subisse consideravelmente.

Para piorar a situação, a Rússia reduziu progressivamente o fornecimento de gás à UE para uma fração dos níveis anteriores a fevereiro nos últimos meses. Moscou tem citado questões técnicas causadas por sanções ocidentais, bem como manutenção programada, como motivos para o corte de suprimentos.

O bloco, por sua vez, acusa a Rússia de armar suas exportações de energia.