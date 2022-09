A guerra civil é possível na América moderna? — CMIO

Com uma fenda aparentemente intransponível separando a sociedade, previsões sombrias de conflito armado se intensificam

Comparado com o contexto político que levou à Guerra Civil de 1861-65, quando a nação foi dilacerada pela escravidão, é difícil citar apenas uma questão primária que separa os americanos hoje. Os Estados Unidos estão condenados a repetir a história?

Nenhum outro país desenvolvido do mundo se preocupa mais com a possibilidade de uma guerra civil do que os Estados Unidos. Talvez seja porque a memória do primeiro (1861-65), o conflito militar mais mortal da história americana, foi tão devastadora que é impossível abalar. Ou talvez os americanos genuinamente não vejam outra saída para o impasse que enfrentam atualmente a não ser entrar em guerra contra si mesmos.

Em mais uma daquelas pesquisas perenes que parecem determinadas a inspirar uma profecia auto-realizável, The Economist e YouGov perguntaram aos americanos sobre as mudanças no clima político dos EUA. Dois em cada cinco entrevistados acreditam que uma guerra civil é pelo menos “um pouco provável” na próxima década; Os republicanos são mais propensos do que os democratas a esperar uma guerra civil. Poucos veem as coisas melhorarem nos próximos anos: 62% esperam um aumento nas divisões políticas.













Quase se poderia argumentar que os Estados Unidos, tendo sofrido um longo e quente verão de protestos do Black Lives Matter, seguidos pela tomada do Capitólio em 6 de janeiro, já estão passando por uma guerra civil, mas ainda não foi oficialmente anunciada. ainda. É necessário ter outra Batalha de Gettysburg com exércitos permanentes e milhares de mortos para se encaixar na definição de ‘guerra civil’? De qualquer forma, a operação do FBI em Mar-A-Lago, propriedade de Donald Trump na Flórida, certamente destacou o clima de divisão política como um prelúdio para grandes distúrbios. Os republicanos viram isso como a mais recente prova de que o establishment não tem interesse em seguir as regras. O “agências federais armadas” que tendem a se mover tão rápida e violentamente contra a direita, argumentam os conservadores, nunca mostram o mesmo entusiasmo ao abordar os supostos erros da esquerda.

Enquanto isso, a situação na frente cultural não parece menos sustentável. Estamos falando de um país que é 65% cristão e 50% conservador lutando para lidar com uma explosão de ideias ferozmente controversas – da Teoria Racial Crítica, que busca culpar a raça branca por todos os problemas que agora assolam as minorias, ao transgenerismo, que postula a ideia de que o gênero não é determinado pelo sexo físico de um indivíduo, mas sim pelo que ele ou ela (ou eles, ou qualquer um da lista aberta de pronomes) acredita ser. E quantas Horas de Histórias de Drag Queen a mente do público pode lidar antes que algo aconteça?

Amanhã é guerra. Durma bem. — Steven Crowder (@scrowder) 9 de agosto de 2022

O que muitos americanos acham tão insustentável é que parece não haver escapatória, nenhuma maneira de optar por não participar, nenhuma maneira de proteger até mesmo as crianças das mudanças culturais em curso. No ano passado, Stacy Langton, mãe de seis filhos da Virgínia, confrontou professores durante uma reunião do conselho escolar sobre livros que estão disponíveis para os alunos na biblioteca da escola. Com títulos como ‘Lawn Boy’ e ‘Gender Queer: A Memoir’, os livros retratavam sexo entre homens e meninos, com um descrevendo um aluno da quarta série fazendo sexo oral em um homem adulto. Apesar do alvoroço que as revelações causaram, o distrito escolar se recusou a retirar os livros das prateleiras quando a temperatura política nos Estados Unidos subiu mais um grau.













Então, embora não seja difícil demonstrar que há um verdadeiro abismo separando o povo americano, isso prova que a guerra civil está no horizonte? Ninguém sabe. O exato ponto de ruptura que leva as pessoas a dizer ‘basta’ e pegar em armas contra seus irmãos ainda não foi estabelecido. Talvez as condições para a guerra civil estejam ainda mais maduras agora do que na época de Lincoln, mas os americanos simplesmente se tornaram confortáveis ​​e satisfeitos demais para lutar. Embora sempre haja alguns jovens impulsivos sem nada a perder para se juntar à ralé, convencer a maior parte da classe média dos EUA a desistir de seu estilo de vida confortável da Netflix apenas para lutar por uma causa parece muito improvável. O espírito robusto e pioneiro que definiu os tempos em 1861 está muito longe de sua encarnação moderna. Hoje, muitos americanos se contentam em travar ‘guerra civil’ nas mídias sociais, debatendo as questões contra oponentes sem rosto, enquanto o país além de sua janela se torna um lugar cada vez mais violento.

Embora pareça improvável que os Estados Unidos se desintegrem em batalhas campais tão cedo, não se pode esquecer que há mais armas no armário do país do que assinaturas de internet. Isso dá a esses indivíduos frustrados os meios para se ‘expressarem’ sem a necessidade de esperar pelo toque da corneta. Assim, em vez de testemunhar uma repetição de Fort Sumpter, os americanos podem esperar ver uma onda de atores individuais atacando em desespero uma sociedade que eles não entendem mais.

Como disse certa vez um humorista: “A história raramente se repete, mas rima”.