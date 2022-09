Africanos famintos são encorajados a comer insetos — CMIO

Projetos de ajuda do Reino Unido na RDC e no Zimbábue estão pedindo aos habitantes rurais que cultivem mais insetos

Projetos de ajuda financiados pelo Reino Unido no Zimbábue e na República Democrática do Congo estão incentivando a população faminta desses países africanos a introduzir mais insetos ricos em nutrientes em sua dieta.

Conforme relatado pelo The Guardian na sexta-feira, as agências estão gastando atualmente US $ 57.000 na RDC e US $ 346.000 no Zimbábue em testes de dietas de insetos com o objetivo de apresentá-los à população local.



Na RDC, a iniciativa está explorando os benefícios de comer lagartas africanas, gafanhotos migratórios e moscas-soldado negras. Note-se que existem cerca de 23 espécies de insetos, incluindo cupins e grilos, que já são consumidos na região de Kivu do Sul. No entanto, os moradores os consomem de forma oportunista e os coletam dependendo da época.

A Agência Católica para o Desenvolvimento Ultramarino, uma instituição de caridade sediada no Reino Unido, está agora pressionando os congoleses a começarem a cultivar insetos de maneira industrializada, em um esforço para acabar com os problemas de fome na região.

No Zimbábue, outra agência de ajuda está procurando maneiras de usar minhocas mopane em mingaus servidos nas escolas. O Guardian observa que essas lagartas verdes viscosas, que se transformam em mariposas-imperadoras, já são comumente colhidas para consumo na vegetação durante as estações chuvosas.













O projeto visa desenvolver um mingau recheado de insetos para alimentar crianças pobres na cidade de Gwanda, no sul do Zimbábue, e Harare, capital do Zimbábue. A agência diz que este prato combinará vermes mopane cultivados localmente com cereais e frutas, oferecendo todas as vitaminas e minerais essenciais, como fósforo, potássio, ferro, cobre, zinco, manganês, sódio, bem como vitaminas B1 e B2.

O Dr. Alberto Fiore, professor de química e tecnologia de alimentos que lidera o projeto no Zimbábue, disse ao The Guardian que a introdução da refeição à base de insetos é apenas a primeira etapa do projeto, que também realizará testes randomizados para ver se o prato será têm um efeito sobre o desempenho das crianças na escola e beneficiam a sua saúde.

Ambos os projetos no Zimbábue e na RDC são financiados pela Pesquisa e Inovação do Reino Unido (UKRI), que faz parte do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial.

Um porta-voz do UKRI disse ao The Guardian que a organização espera que o financiamento de tais projetos “beneficiar os cidadãos de todo o mundo, independentemente de seu status econômico”, e observou os benefícios ambientais de consumir uma dieta baseada em insetos.