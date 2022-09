Risco de agitação civil aumentando globalmente – estudo — CMIO

Mais de 100 nações em todo o mundo foram afetadas, diz uma empresa de consultoria estratégica global com sede no Reino Unido

Os países do mundo estão passando por um “sem precedente” aumento no potencial de agitação civil, de acordo com um novo estudo da Verisk Maplecroft, uma empresa de consultoria estratégica global com sede no Reino Unido.

Mais de 100 nações experimentaram um “aumento do risco” de agitação civil no último trimestre, disse a empresa em seu Índice de Agitação Civil (CUI) publicado na quinta-feira. O índice é derivado de um conjunto de várias pesquisas que avaliam diferentes fatores, como inflação e mecanismos governamentais para superar ou reprimir conflitos, bem como o impacto geral da agitação.

Das 198 nações em todo o mundo, apenas 42 viram o risco de agitação civil diminuir no período pesquisado, enquanto 101 delas o viram aumentar. A situação no restante permaneceu inalterada em relação ao trimestre anterior. A empresa vinculou o risco crescente de agitação civil com “os impactos da inflação no preço dos alimentos básicos e da energia”.

"O impacto é evidente em todo o mundo, com o descontentamento popular com o aumento do custo de vida surgindo nas ruas de mercados desenvolvidos e emergentes, estendendo-se da UE, Sri Lanka e Peru ao Quênia, Equador e Irã". disse em um comunicado de imprensa.













Europa “se destaca” no ranking negativamente, tendo experimentado um aumento no risco de agitação civil “em grande parte devido às consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia”, disse a empresa. A situação no continente deverá piorar nos próximos seis meses e “Bósnia e Herzegovina, Suíça, Holanda, Alemanha e Ucrânia estão todos entre os estados com os maiores aumentos de risco projetados”. acrescentou.

O aumento registrado no risco de agitação civil é o maior desde que o CUI foi lançado pela empresa em 2016.

“Com mais de 80% dos países ao redor do mundo com inflação acima de 6%, os riscos socioeconômicos estão atingindo níveis críticos. Quase metade de todos os países da CUI agora são classificados como de alto ou extremo risco, e um grande número de estados deve sofrer uma deterioração ainda maior nos próximos seis meses ”. Verisk Maplecroft anotado.

É improvável que a tendência global mude tão cedo, alertou a empresa. “Somente uma redução significativa nos preços globais de alimentos e energia pode deter a tendência global negativa no risco de agitação civil. Os temores de recessão estão aumentando e espera-se que a inflação seja pior em 2023 do que em 2022”. explicou.