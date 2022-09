Exército dos EUA aprova compra da Microsoft – mídia — CMIO

Os militares teriam aprovado as primeiras entregas de óculos de combate feitos pela gigante de tecnologia dos EUA

O Exército dos EUA recebeu autorização para começar a receber novos óculos de combate fabricados pela gigante do software Microsoft, avançando com um acordo que havia sido suspenso devido a preocupações de que os dispositivos pudessem não funcionar corretamente.

A compra será a primeira sob um contrato que pode valer quase US$ 22 bilhões em 10 anos se os óculos funcionarem como pretendido e todas as opções do Exército forem exercidas. O secretário assistente do Exército para aquisição, Douglas Bush, aprovou a aceitação do primeiro lote de óculos sob um pedido de março de 2021 para 5.000 conjuntos avaliados em US$ 373 milhões, informou a Bloomberg News na quinta-feira.

As entregas iniciais foram adiadas devido à preocupação de que testes mais rigorosos fossem necessários para garantir que os óculos do Sistema de Aumento Visual Integrado (IVAS) funcionassem conforme o esperado. Com base nos testes iniciais, os dispositivos não serão implantados imediatamente nos campos de batalha.













O Exército é “ajustando seu plano de campo para permitir tempo para corrigir deficiências e também campo para unidades focadas em atividades de treinamento”, Bloomberg citou o porta-voz do Exército Jamal Beck como tendo dito.

A Microsoft comercializa publicamente os headsets de realidade aumentada IVAS padrão, conhecidos como HoloLens, a um preço base de US$ 3.500 para cada conjunto. O Pentágono fez um acordo de US$ 480 milhões com a empresa em 2018 para desenvolver uma versão militar dos óculos. O contrato maior ocorreu três anos depois, exigindo que a Microsoft fornecesse até 120.000 conjuntos de IVAS para o Exército.

O valor desse negócio chega a mais de US$ 182.000 por conjunto. A Microsoft também fornecerá peças sobressalentes e serviços de suporte.

Os óculos projetam um holograma sobre o campo de visão de um soldado em combate, dando às tropas mais informações sobre o que estão vendo – semelhante aos displays de alerta usados ​​pelos pilotos. O IVAS também possui recursos de visão noturna.

Alguns funcionários da Microsoft protestaram contra o acordo inicial de IVAS da empresa com o Exército em 2019, dizendo que a versão militar seria usada “para ajudar as pessoas a matar.” Os trabalhadores postaram um carta aberta aos executivos da Microsoft, exigindo o cancelamento do contrato. “A intenção de prejudicar não é um uso aceitável de nossa tecnologia”, disseram os funcionários insatisfeitos, acrescentando que os óculos transformariam o combate em um “jogo de vídeo simulado”. O presidente da Microsoft, Brad Smith, defendeu o acordo com o Exército, dizendo: “As pessoas que defendem nosso país precisam e merecem nosso apoio.”