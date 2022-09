Como uma pequena nação do Pacífico afirma seu lugar entre a China e os EUA — CMIO

As Ilhas Salomão proibiram marinhas estrangeiras de atracar em suas costas, mostrando que não estão dispostas a ser o ‘quintal’ de ninguém

Os Estados Unidos não podem dar uma dica quando se trata das Ilhas Salomão, que estão se afirmando e seus interesses apesar de uma ofensiva diplomática americana agressiva, conjurada puramente com a intenção de se opor à China.

Na terça-feira, as ilhas anunciaram que proibiriam temporariamente todas as marinhas estrangeiras de atracar em seus portos. Embora isso inclua todos, a maioria dos meios de comunicação relatou que visava explicitamente os EUA.

Isso porque os EUA há muito ostentam uma estratégia de hegemonia marítima global, dizendo que podem essencialmente atracar onde quiserem.

Ao relatar isso, não é surpresa que Pequim tenha sido imediatamente considerada a culpada, como parte de um drama em andamento no ano passado que acusa a China de ‘ganhar influência’ no país insular.

No início deste ano, a China assinou um acordo de segurança amplamente odiado (pela Austrália e os EUA) com as Ilhas Salomão, que foi adiante apesar da pressão corrosiva e das ameaças implícitas de ambos os países para não fazê-lo.

Os EUA aumentaram a aposta diplomática desde então, anunciando que sua embaixada no país será reaberta, criando um grupo chamado ‘os Parceiros do Pacífico Azul’, e tentaram encantar as ilhas apresentando a China como uma ameaça, novamente e novamente.













Mas os Solomons não aceitam nada disso. Eles estão simplesmente esnobando repetidamente as propostas dos EUA. O acordo de segurança foi apenas o começo.

Desde então, eles fizeram um empréstimo com a Huawei para construir infraestrutura de telecomunicações, disseram a um navio da guarda costeira dos EUA na semana passada para onde ir, enquanto seu primeiro-ministro, Manasseh Sogavare, também pulou um evento comemorativo de uma importante vitória dos EUA na Segunda Guerra Mundial nas ilhas mais cedo. em agosto.

Mas os EUA e sua aliada Austrália fingem não entender o ponto – eles acreditam que as Ilhas Salomão são seu próprio ‘quintal’ legítimo e sustentam que seus movimentos recentes são meramente um produto da influência ‘maligna’ exercida pela China. Eles se enquadram como superintendentes benevolentes dos “verdadeiros interesses” das ilhas que o fazem puramente por boa vontade.

Mas os próprios Solomons discordam. Em sua própria opinião, eles foram submetidos a séculos de domínio, exploração e negligência incontestados da Anglosfera, que os viram primeiro sob a coroa britânica e agora sob a soberania de Washington e Canberra, que esperam obediência à sua causa, mas não entregam nada. em troca.

É claro que as Ilhas Salomão não expressam ódio contra esses países, com Sogavare expressando em uma visita ao primeiro-ministro australiano Anthony Albanese que “somos todos uma família”. No entanto, quer ser uma nação estrategicamente independente e autônoma que não é dominada por ninguém. Não quer mais ser um ‘quintal’.

E por causa disso, a China oferece uma grande oportunidade. Embora os EUA e seus aliados tenham se recusado a investir no desenvolvimento das Ilhas Salomão, o acesso aos mercados e investimentos da China é um divisor de águas em termos reais para o país com uma população de apenas 686.878 pessoas.













Ao fazê-lo, as Ilhas Salomão não se inclinam para um alinhamento pró-China (pois esta posição seria imprudente dadas as circunstâncias), mas na verdade inclinam-se para o não alinhamento, ou seja, obtendo benefícios de todos os lados, deixando claro que o país não é um mero trampolim para a hegemonia militar regional.

Os EUA e a Austrália há muito exigem às Ilhas Salomão que não hospedem uma base militar chinesa como parte do acordo de segurança. No entanto, eles deveriam ter previsto que isso funcionaria nos dois sentidos. Se a China não tem permissão para ter uma presença militar lá, por que outros deveriam?

Esta é a maneira pela qual um pequeno conjunto de ilhas marca sua própria posição independente no Oceano Pacífico e navega no conflito EUA-China, garantindo que não seja pego nele como um mero peão. Com o apoio da China, os Estados Unidos e a Austrália não podem mais considerar as Ilhas Salomão como garantidas ou simplesmente passar por cima delas.

Isso eleva o status, o poder e a importância deste país – ao passo que, se a China nunca estivesse em cena, nunca ouviríamos falar do país.